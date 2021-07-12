صور.. إعلام القاهرة تكرم الكاتب الصحفي علاء الغطريفي
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كتب- مينا غالي:
تصوير- نادر نبيل:
كرمت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام.
وأهدت الدكتورة هويدا مصطفى، درع كلية الإعلام جامعة القاهرة، للكاتب الصحفي علاء الغطريفي، تقديرا لإسهاماته وجهوده في تطوير المشهد الإعلامي.
جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي المنعقد بكلية إعلام القاهرة، اليوم الاثنين، من أجل مناقشة مسودة ميثاق الشرف للمواقع الصحفية الإلكترونية والمعدة من قبل الكلية.
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