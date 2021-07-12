Masrawy logo white

مبعوث الاتحاد الإفريقي لوكالة الدواء يتفقد هيئة الدواء المصرية

04:22 م الإثنين 12 يوليه 2021
مبعوث الاتحاد الإفريقي لوكالة الدواء يتفقد هيئة الدواء المصرية

لقاء سابق بين وزيرة الصحة وميشيل سيديبيه

كتب- أحمد جمعة:

تفقد المبعوث الخاص بالاتحاد الإفريقي لوكالة الدواء الإفريقية ميشيل سيديبيه، اليوم الإثنين، مقر هيئة الدواء المصرية، وكان في استقباله الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور الدكتورة مارغريت أغاما، رئيس قسم الصحة والسكان بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتناول الاجتماع، حسب بيان اليوم، أهمية مشاركة التجربة المصرية في الإنتاج المحلي للأدوية في إطار تبادل الخبرات بين الدول في القارة الإفريقية، كما تم تأكيد الدور المهم لوكالة الدواء الإفريقية “AMA” في وضع معايير فنية ثابتة للدواء ومحاربة الأدوية المغشوشة.

وناقش الاجتماع أهمية الدور المحوري لمصر في القارة الإفريقية؛ حيث كانت مصر من أولى الدول الإفريقية التي صدقت على اتفاقية إنشاء وكالة الدواء الإفريقية، مؤكدًا أهمية تلك الوكالة في الحصول على المواد الخام للأدوية وتصنيعها داخل القارة الإفريقية؛ حيث ستشارك مصر خبراتها في الإنتاج المحلي للأدوية والتي تصل إلى أكثر من 80% من الاحتياج المحلي، مع أشقائها الأفارقة من خلال مشاركة وتبادل خبرات الموارد البشرية وبناء القدرات لمختلف الدول الإفريقية.

وذكر خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول أيضًا ضرورة تلقي شعوب القارة الإفريقية لقاحات فيروس كورونا؛ حيث أشار ميشيل سيديبيه إلى أن 15 مليون مواطن إفريقي فقط حصلوا على جرعتَين من اللقاح بنسبة تمثل 1.6٪ فقط من إجمالي اللقاحات في العالم.

وتطرق الاجتماع إلى جهود مصر في الاعتماد على قدراتها في البدء في تصنيع لقاحات فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى أشقائها الأفارقة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وميشيل سيدبيه، المبعوث الخاص بالاتحاد الإفريقي لوكالة الدواء الإفريقية، عقدا مؤتمرًا صحفيًّا بديوان عام وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، للإعلان عن انضمام مصر إلى اتفاقية “AMA”، لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية؛ بهدف توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات بدول القارة الإفريقية.

ميشيل سيديبيه الاتحاد الإفريقي هيئة الدواء المصرية مفوضية الاتحاد الإفريقي

الخبر التالى:

صور.. إعلام القاهرة تكرم الكاتب الصحفي علاء الغطريفي

كورونا.. لحظة بلحظة

117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • يهمك:شديدة على القاهرة.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الجمعة (طقس 6 أيام)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا