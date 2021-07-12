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شيخ الأزهر لوفد الكنيسة الإنجيلية: المصريون يقدمون للعالم نموذجا فريدا للتعايش

04:20 م الإثنين 12 يوليه 2021
شيخ الأزهر لوفد الكنيسة الإنجيلية: المصريون يقدمون للعالم نموذجا فريدا للتعايش

جانب من الاستقبال

كتب- محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، وفد الطائفة الإنجيلية المصرية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بمقر المشيخة بالدراسة.

وأعربَ الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الطائفة الإنجيليَّة له، مؤكدًا أن المصريين جميعًا إخوة يتشاركون وطنًا واحدًا، يعيشون معًا همومه وأفراحه، ويقدِّمون للعالم نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبه قدَّم وفد الطائفة الإنجيلية التَّهنئةَ لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين له ولجميع المسلمين دوامَ الصحة والعافية، ولمصر بدوام الأمن والاستقرار، مؤكِّدين أن مواقف فضيلة الإمام الأكبر دائمًا ما تعبِّر على حرص دائم على تعزيز روح الإخاء والتسامح في مصر وعلى مستوى العالم.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الطائفة الإنجيلية المصرية أندريه زكي الطائفة الإنجيلية

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