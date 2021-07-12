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عماد الدين حسين: 80% من المواقع الإلكترونية غير المرخصة لا تلتزم بمواثيق

03:44 م الإثنين 12 يوليه 2021
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كتب- مينا غالي:

تصوير- نادر نبيل:

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن القواعد الأساسية لمواثيق الشرف لا تتغير؛ لكن المشكلة الكبيرة أن 80% من المواقع غير المرخصة لا تلتزم بها.

وأضاف حسين، خلال كلمته بمؤتمر الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي المنعقد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين: لا نعلم لماذا لم تتم معاقبة هؤلاء رغم عدم التزامهم بالقانون، لافتًا إلى أن الصحف والمواقع الكبرى تنشر الأخبار، فتنقلها عنها المواقع الصغيرة بالمسطرة.

وتابع حسين: كيف يمكن أن ندخل هذه المواقع تحت طائلة القانون؟

وواصل: عدد كبير من تلك المواقع تخلط الإعلان بالتحرير؛ وهي مشكلة كبرى، متسائلًا: المواقع الخارجية التي تنشر كما تشاء.. هل هناك طرق للتعامل معها باستثناء الحجب؟ مشيرًا إلى أن هناك أزمات خارجية تؤثر على الصحافة؛ أهمها الأزمة الاقتصادية، فبالتالي الصحفي المصري الذي يعمل طوال الوقت متى يقرأ ويتثقف، وللأسف صناعة السوق تسوء ولا يوجد أفق واضح للتغيير.

مؤتمر الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي المواقع الإلكترونية عماد الدين حسين الإعلام الرقمي كلية الإعلام جامعة القاهرة

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