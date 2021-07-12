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خالد ناجح: على نقابة الصحفيين أن تحدث من نفسها وتضم "صحفيي المواقع"

03:42 م الإثنين 12 يوليه 2021
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كتب- مينا غالي:

تصوير- نادر نبيل:

قال خالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال وبوابة دار الهلال، إن نقابة الصحفيين لا تقبل الصحفي الإلكتروني رغم أن الصحافة الإلكترونية أصبحت هي المستقبل.

وأضاف ناجح، خلال كلمته بمؤتمر الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي المنعقد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين: حاليا يقوم الصحفي في المواقع الإلكترونية بدور الكاتب والمذيع والمعد، وفي هذه الحالة نحن أمام إشكالية مدى تبعيته لأي من نقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

وتابع: المطلوب حماية الصحفيين الإلكترونيين بكيان قانوني يحميهم من خلال ضمهم لنقابة الصحفيين أو عمل كيان جديد لهم وهو أمر خطر، لكن على نقابة الصحفيين أن تحدث من نفسها وأن تفتح صدرها لشباب الصحفيين الإلكترونيين.

مؤتمر الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي نقابة الصحفيين خالد ناجح صحفيي المواقع الصحافة الإلكترونية الإعلام الرقمي كلية الإعلام جامعة القاهرة

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