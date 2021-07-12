عميد "إعلام القاهرة": ميثاق شرف للإعلام الرقمي لتنظيم عمله

خالد ناجح: على نقابة الصحفيين أن تحدث من نفسها وتضم "صحفيي المواقع"

عماد الدين حسين: 80% من المواقع الإلكترونية غير المرخصة لا تلتزم بمواثيق

كتب- مينا غالي:

تصوير- نادر نبيل:

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه توجد ضرورة لوضع ميثاق شرف لتنظيم الإعلام الرقمي.

وأضافت مصطفى، خلال مؤتمر الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي المنعقد بكلية إعلام القاهرة، اليوم الاثنين، أن الإعلام الرقمي أصبح له وجود كبير جدًّا ويشكل بمضمونه ومحتواه تأثيرًا كبيرًا على المجتمع، فنحن نتحدث عن إعلام له أدواته وإشكالياته.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة: يتضمن الميثاق ما يتداول عبر الإعلام الرقمي أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تفتقد نوعاً من التنظيم، حيث كان هناك دور كبير للنقابات المهنية؛ سواء الصحفيين أو الإعلاميين، وهي جهود تتضمن ميثاق شرف، لكننا نعلم جميعًا أنها يخضع لها المهنيون المنتمون إلى العمل النقابي.

وواصلت مصطفى: لابد من أمور تنظيمية للإعلام الرقمي، وقد أعدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد مسودة لميثاق الشرف الإعلامي الرقمي وتضمنت رؤية مختلفة لميثاق الشرف.

واستطردت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة: حريصون على وضع أطر تنظم العمل في إطار المشروع المقدم من كلية الإعلام. وبعد الانتهاء من صياغة المسودة ستكون هناك فعالية لتوقيع هذا الميثاق.​