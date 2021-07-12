وزير النقل: تطور كبير في وسائل المواصلات قبل نهاية 2021

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتعظيم منظومة النقل في مصر والتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الحديثة والمتطورة والصديقة للبيئة؛ مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT، لتسهيل تنقل المواطنين.

وأكد الوزير، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، خلال تفقده مشروع القطار الكهربائي الخفيفLRT، يرافقه السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، أن هذا المشروع المهم تنفذه الشركات المصرية بالتعاون مع الشركات الصينية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في زيادة معدلات التنفيذ للإلكتروميكانيك والأنظمة ومعدلات توريد المعدات والأجهزة القادمة من الصين.

ولفت وزير النقل إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنشاء مناطق انتظار بجانب كل محطات القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل؛ تسهيلًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن عدد محطات المرحلتَين الأولى والثانية يبلغ 12 محطة بطول 70 كم، تبدأ من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة، والتي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، والتي سيتم فيها تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها"، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف "LRT"، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس"، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأوتوبيس الترددي، مشيراً إلى أن محطة بدر محطة تبادلية وسيتفرق منها قطارا LRT؛ القطار الكهربائي الخفيف المتجه جنوباً إلى العاصمة والقطار الكهربائي الخفيف المتجه شمالاً إلى جنيفة، وطريق الإسماعيلية ثم العاشر من رمضان.

وأضاف الوزير أن الرئيس السيسي وجه بمد مسار القطار الكهربائي LRT إلى قلب مدينة العاشر من رمضان، لخدمة المواطنين القاطنين بمدينة العاشر من رمضان والمترددين عليها، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم، مشيرًا إلى أن مصر تشهد نقلة نوعية كبيرة وضخمة وشاملة في جميع وسائل النقل والمواصلات في عهد الرئيس السيسي.

وأوضح وزير النقل أن المواطن سيجني ثمار هذا التطور الكبير في وسائل المواصلات قبل نهاية هذا العام، بما يليق بمصر وبالجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتكون الوزارة عند حسن ظن الرئيس والحكومة وكل الشعب المصري.

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