الإعلان عن فاعليات المؤتمر الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي والكبد

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بدأت فاعليات المؤتمر الصحفي الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي والكبد وأورام الجهاز البولي، والذي تنظمه الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية، برئاسة الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام، ومدير مركز الأبحاث كلية طب جامعة عين شمس.

ويكشف المؤتمر عن كل ما هو جديد في تشخيص وعلاج أورام الجهاز الهضمي والكبد وأورام الجهاز البولي، بحضور العالم الدكتور كلود أبو، الخبير الفرنسي لأورام المسالك البولية، وخبير الجراحات بالإنسان الآلي، والأستاذ الدكتور أسامة حته، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور وحيد يسري، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام.

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر لأول مرة ١٠٠ خبير عالمي، علي رأسهم العالم الألماني العالمي ماركوس بوتشلر، وهو أكبر خبراء العالم في جراحات البنكرياس والقنوات المرارية، والذي أجري أكثر من ٢٠٠٠ حالة لمشاهير العالم.