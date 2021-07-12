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صور.. رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

02:26 م الإثنين 12 يوليه 2021
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كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية.

وأكد الرئيس السيسي، على دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

وقد سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام الرئيس بمنح المستشار أبوبكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. وقد أعرب السيد الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

رئيس هيئة قضايا الدولة اليمين الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي حلف اليمين حسين مصطفى فتحي هيئة قضايا الدولة

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