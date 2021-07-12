دون شكاوى.. مصدر بالأزهر يوضح تفاصيل امتحان الاستاتيكا لطلاب العلمي بالثانوية

كتب- محمود مصطفى:

أنهى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، قبل قليل، امتحان مادة الاستاتيكا، التي عقدت بنظام "بوكليت" في كافة محافظات الجمهورية، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر بغرفة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمكتب رئيس قطاع المعاهد، أنه لم ترد أي شكاوى حول امتحانات مادة الاستاتيكا لطلاب العلمي، وجاءت جميع الأسئلة في متناول الطلاب، وسادت فرحة بين الطلاب لسهولتها.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن مشرفي اللجان لم يتلقوا أي شكاوى حول الامتحانات، أو وجود جزئيات غامضة أو من خارج المنهج، ومرت العملية الامتحانية في هدوء تام.

وأشار المصدر، إلى أنه لم تحدث أي مشكلات بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، منذ بدايتها في الـ 19 من يونيو الجاري، وحتى الآن.

ولفت المصدر، إلى أن الطلاب أكدوا أن امتحان الاستاتيكا عوّض الطلاب عن طول امتحان مادة الديناميكا.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، غدا، امتحان مادة الصرف.

ومن جانبهم حرص مشرفو لجان امتحانات الشهادة الثانوية على التأكيد على الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وتم الكشف على درجة حرارة الطلاب من خلال أجهزة الكشف عن الحرارة قبل دخول اللجان، بجانب التأكيد على تطبيق التباعد الإجتماعي داخل اللجان.

كان الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وجه بعملِ استمارةِ متابعةٍ إلكترونية، ونشرِها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقطاع، وطباعتها وتوزيعها على اللجان، لتلقي شكاوى امتحانات الشهادة الثانوية، للمرة الأولى.

وأوضح قطاع المعاهد، أن الاستمارةُ الإلكترونيةُ تسهم في سرعة وسهولة تقديم المقترحات والشكاوى فيما يخص امتحانات الشهادة الثانوية مع ضمان وصولها مباشرة لمتخذي القرار بالقطاع.

وكلف رئيس قطاع المعاهد، فريقَ عملٍ متخصصٍ لبحث المقترحات والشكاوى، والعملِ على حلها فور ورودِها.

يأتي ذلك ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تيسير سبلِ التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور؛ للوصول إلى متخذي القرار مباشرةً.

كان الأزهر الشريف، قد خصص رقمي واتساب لتلقي الشكاوى الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وهما كالتالي:

1 ـ 01002077995 مكتب وكيل الأزهر.

2 ـ 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

وأكد الأزهر الشريف، أنه يتم تلقي الشكاوى إلكترونيا في سرية تامة، مع ضرورة إرسال ما يثبت هوية مقدم الشكوى.

وننشر الأشياء المحظورة داخل لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، وهي كما يلي:

1 ـ تواجد جميع العاملين بالمعهد الساعه 8 صباحًا.

2 ـ ممنوع تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

3 ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

4 ـ التصحيح عقب انتهاء اللجان مباشرة أولا بأول ولا يتم التأجيل للغد.

5 ـ عدم التدخين داخل اللجان.

6 ـ تخصيص مراجع عددي وآخر فني.

7 ـ المصحح لا يكون مراجعًا فنيًا أو عدديًا.

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