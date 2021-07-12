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وزارات ومحليات وشركات.. قائمة بجهات ينطبق عليها قانون فصل الإخوان

01:03 م الإثنين 12 يوليه 2021
وزارات ومحليات وشركات.. قائمة بجهات ينطبق عليها قانون فصل الإخوان

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي:

- الوزارات.

- المصالح الحكومية.

- وحدات الإدارة المحلية.

- الهيئات العامة.

- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

- العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

- العاملون بشركات القطاع العام.

- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

- الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.​

مجلس النواب قانون فصل الإخوان حنفي جبالي الفصل بغير الطريق التأديبي فصل الموظفين الإخوان

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