بينها قها وادفينا.. 9 شركات تتواجد في معرض "صنع فى مصر" بجنوب السودان

كتب- محمد سامي:

قال اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن هناك وفد رفيع المستوى من الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء شريف القليني نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و 10 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في معرض" صنع في مصر"، بدولة جنوب السودان - بجوبا، والذي يعقد في الفترة من 12 حتي 16 يوليو الجاري.

وأشار إلى أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية يأتي في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية، إضافة إلى سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري، والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية وبالأخص دول حوض النيل.

وأضاف "حسنين"، أن الهدف من المعرض زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة علاقات تجارية من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الاخري.

واوضح حسنين أسماء الشركات المشاركة في المعرض هي: السكر والصناعات التكاملية ، أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات ، طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية

قها للأغذية المحفوظة ،النيل للزيوت والمنظفات،أدفينا للأغذية المحفوظة ،إسكندرية للزيوت والصابون ،مطاحن شمال القاهرة ،الزيوت المستخلصة ومنتجاته تسويق الأرز.

ومن ناحية اخرى أكد اللواء شريف القلينى نائب رئيس مجلس الادارة ان الهدف من التواجد ايجاد فرص استثمارية مع الجانب السودانى فى مجال الصناعات الغذائية والتبادل التجارى ونقل الخبرات المصرية فى هذا المجال.

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