تداول أسئلة وإجابات الألماني لطلاب الثانوية العامة "علمي"

كتب- أسامة علي:

تداولت الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء مصورة من امتحان اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية.

كما تداولت الصفحات، أجزاء مصورة من الإجابة على أسئلة الامتحان، وذلك بعد مرور نحو ساعة من زمن الامتحان.

وبدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم الاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تسريب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله من صور لامتحانات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ليس له علاقة بالامتحانات نهائيًا.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤن المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم تابعت حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وتبين أن ما تم تداوله ونشره عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيح، ولا علاقة له بأي صلة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.