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تنفيذ 936 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

11:12 ص الإثنين 12 يوليه 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ ٩٣٦ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - لمنخفضي الدخل" نموذج غرفتين وصالة بمساحة ٧٥م2 بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان ، موضحاً أن نسبة الإنجاز الإجمالية بموقع المشروع تخطت 75% وهو ما يتجاوز النسب المستهدفة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، مؤكداً دفع العمل بالموقع لسرعة الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمود مراد، معاون رئيس الجهاز، أنه تم تأثيث وحدة سكنية كنموذج لمساحة الـ٧٥م٢ (غرفتين + صالة) لبيان تفاصيل الوحدة، وأن ترتيب الأثاث الجيد يوضح صلاحية الوحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة المقبلين علي الزواج، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مرافق (مياه - صرف – كهرباء - الاتصالات(، وجارٍ العمل للانتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي.​

سكن لكل المصريين أكتوبر الجديدة مدينة 6 أكتوبر الجديدة وحدات سكنية

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