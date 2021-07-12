تبدأ بـ 3183 جنيها.. طيران الإمارات: أسعار خاصة للمصريين في عيد الأضحى

كتب- محمد عبيد:

طرحت طيران الإمارات عروضًا سعرية خاصة للمسافرين من القاهرة إلى دبي، وكذلك المدن الشهيرة عبر شبكة طيران الإمارات قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الرحلات الصيفية من مصر لزيارة العديد من الوجهات الشهيرة المفتوحة للسفر.

وقالت الشركة، إن الأسعار الخاصة تبدأ من 2750 جنيهًا إلى مختلف الوجهات للحجز اعتبارًا من اليوم 12 يوليو، وحتى 26 يوليو المقبل، وذلك للسفر حتى مارس 2022 ، ويستمتع المسافرين أيضاً بوزن إضافي للحقائب بزيادة قطعة إضافية للسفر من وإلى دبي، كما سيستفيد المسافرون أيضًا من عروض "ماي إيميريتس باص My Emirates Pass"، التي توفر أسعارًا خاصة لدى أكثر من 450 مطعمًا ومنتجعًا ومتجرًا والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع خصومات تصل إلى 50٪، بالإضافة إلى أميال سكاي واردز.

وأضافت الشركة، تبدأ أسعار الدرجة السياحية للسفر من القاهرة إلى دبي من 3183 جنيهاً، وإلى المالديف من 5079 جنيهاً، وإلى لوس أنجلوس من 6236 جنيهاً، وإلى نيويورك من 7002 جنيه، وإلى واشنطن العاصمة من 7002 جنيه، وإلى ميامي من 8802 جنيه، وإلى إسطنبول من 2750 جنيهاً، وإلى أثينا من 2950 جنيهاً، وإلى روما من 3853 جنيهاً.

وتابعت الشركة يجب على المسافرين من مصر مراجعة متطلبات دخول وجهتهم النهائية ، وتقديم المستندات اللازمة من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة .​