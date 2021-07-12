أبرز المعلومات عن كنيسة الرسولين بطرس وبولس التي دشنها البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

استعدت كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية الجديدة لتدشينها اليوم الإثنين، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وذلك في مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

وتم التدشين بعد انتهاء أعمال البناء والتشطيبات النهائية وتثبيت الأيقونات بها، وهي رحلة طويلة نسبيًا، استغرقت ١١ عامًا، سبقها خدمة رعوية للقس يوحنا عبد الملاك كاهن الكنيسة بمدينة النوبارية، بلغت ثماني سنوات.

وتوجد بالكنيسة، كنيستان الأولى بالدور الأول وهي على اسم الشهيد مارجرجس، والثانية بالدور الثاني وهي على اسم الرسولين بطرس وبولس.

وتتبع الكنيسة إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وكنيسة "الرسولين" هي كنيسة جديدة حاصلة على ترخيص ببنائها منذ عام ٢٠١٣ وجرت عمليات البناء والتشطيبات النهائية بها وانتهت الشهر الجاري قبيل تدشينها اليوم بيد قداسة البابا وتسعة من أحبار الكنيسة.

وبدأت صلوات التدشين في السابعة من صباح اليوم، حيث تدشين أربعة مذابح وحضن الآب بالهياكل الأربعة وأيقونات الكنيسة ومعموديتها.

والمذابح الأربعة التي تم تدشينها، هي:

* مذبح على اسم الشهيد مارجرجس الروماني في الكنيسة التي تحمل اسمه في الدور الأول. كما تم تدشين المعمودية بالكنيسة ذاتها.

* ثلاثة مذابح بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بالدور الثاني:

- المذبح الرئيس على اسم الرسولين بطرس وبولس.

- المذبح البحري على اسم القديس مارمرقس الرسول.

- المذبح القبلي على اسم القديس يوحنا الحبيب. ​