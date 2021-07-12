وزيرة الهجرة: مبادرة "العودة للجذور" قوة ناعمة لمساندة الجهود المصرية

الإسكندرية-(أ ش أ):

اعتبرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن المبادرة الرئاسية "العودة للجذور" لشباب الجيل الثاني والثالث من اليونانيين المصريين والقبارصة المصريين فرصة لتسليط الضوء على الجانب الإيجابي للهجرة.. مؤكدة أن هذه الجاليات قوة ناعمة يجب الاستفادة منها لمساعدة الجهود المصرية.

وقالت مكرم -في تصريحات لها الليلة الماضية عقب افتتاحها، المبادرة بمدينة الإسكندرية- إن وزارة الهجرة تستهدف من هذه المبادرات تسليط الضوء على احتضان مصر لكافة الثقافات والديانات مؤكدة أن مصر تفتح ذراعيها لأي شخص يريد العيش فيها.

وأشارت إلى أن الدولة كرمت من قبل عقب إطلاق مبادرة العودة للجذور عام 2017 الرعيل الأول من الجاليات اليونانية والقبرصية في مصر وجاء الدور الآن لتكريم الجيلين الثاني والثالث من القبارصة واليونانيين المصريين، وأن هناك جاليات أيضا من جنوب أفريقيا والبانيا وفرنسا يتم تكريمهم ضمن هذه المبادرة.​