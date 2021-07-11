مدير المركز الدولي للأسماك: مصر الأولى في الاستزراع السمكي بأفريقيا والشرق الأوسط

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد نصر الله، مدير المركز الدولي للأسماك، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة ومعمل البحوث والثروة السمكية ومركز البحوث الزراعية، تقدم كل الدعم والتأييد للمركز الدولي للأسماك في مصر للعمل على تنمية الثروة السمكية في مصر وإفريقيا.

وأضاف نصر الله: يحرص الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، على زيارة المركز بصفة مستمرة، وشرفنا بالزيارة عدة مرات متتالية حيث يولي اهتمامًا خاصًّا بالمركز، نظرًا لدور المركز الإقليمي والدولي في تنمية الاستزراع السمكي ووجوده على أرض مصرية، بخاصة أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي في إفريقيا والشرق الأوسط وتحتل المركز السادس عالميًّا.

وكشف مدير المركز الدولي للأسماك، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، عن قرار رئيس مركز البحوث الزراعية في فبراير 2020 بتشكيل لجنة تنسيقية للأبحاث ما بين المركز الدولي والمعمل المركزي، وحرصه على المتابعة المستمرة لأنشطة المركز، مؤكدًا مواصلة الدعم من قبل وزارة الزراعة.

وأوضح نصر الله أن المركز الدولي للأسماك موجود في مصر بعد توقيع اتفاقية مع الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، وقد تم عرض الاتفاقية على مجلس الشعب، آنذاك، وتم التصديق بالموافقة من قبل رئاسة الجمهورية، لافتًا أن هناك رغبة من الإدارة في استمرار نشاط المركز الدولي للأسماك في مصر؛ كونه مهمًّا جدًّا لقطاع الاستزراع السمكي في مصر وإفريقيا لتنمية قطاع الاستزراع السمكي في إفريقيا، وهذا لن يتم إلا بوجود المركز على أرض مصرية؛ لأنها قلب إفريقيا النابض، وهناك وجود وبعد سياسي للحكومة المصرية والشعب المصري من خلال هذا المركز، وبالفعل مصر موجودة في إفريقيا بقوة.

وتابع مدير المركز الدولي للأسماك: كنت في زيارة لنيجيريا خلال شهر أكتوبر الماضي، وقابلت شخصيات مرموقة في قطاع الأسماك، وأخبروني أنهم تدربوا في العباسة بمحافظة الشرقية، وخلال الزيارة قابلت نائب رئيس نيجيريا السابق، وقال لي إن سمعة "العباسة" تخطت الحدود، وأبدى رغبته في زيارة مصر والمركز الدولي للأسماك بالعباسة، وأشاد بدور المركز بمصر وإفريقيا.

وأضاف نصر الله أن المركز الدولي للأسماك له دور مهم في تنمية مهارات العاملين في القطاع، وأن كثيرًا من العاملين بالنشاط تدربوا من خلاله، وأصبحوا وكلاء وزارة وشخصيات مرموقة في إفريقيا، وتتجلى أهمية المركز في أنه يقوم بنقل تقنيات الاستزراع السمكي الحديثة والمصايد إلى مصر؛ حيث يقوم بنقلها من حول العالم، بمعنى أن المركز له علاقات على مستوى العالم "علاقات وخبرات دولية" ويقوم بنقل تلك الخبرات حول العالم، بالإضافة إلى تدريب الكوادر وعقد المؤتمرات؛ وهذا هو الهدف من إنشاء المركز.​