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متى تستقبل فنادق شرم الشيخ والغردقة الرحلات الروسية؟.. نائب وزير السياحة تجيب

11:34 م الأحد 11 يوليه 2021
متى تستقبل فنادق شرم الشيخ والغردقة الرحلات الروسية؟.. نائب وزير السياحة تجيب

غادة شلبي نائب وزير السياحة

كتب يوسف عفيفي:

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الجانب المصري ينتظر بحرارة بدء التنفيذ الفعلي لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وأوضحت شلبي لمصراوي، أن إقلاع الطائرات الروسية للمنتجعات الفندقية وبالتحديد فنادق (شرم الشيخ والغردقة)، يعود إلى قرار الجانب الروسي، وذلك عقب اجتماع اللجنة الروسية المختصة بالأمر لمناقشة بدء التنفيذ.

وشددت على أن مصر تحترم أي توقيت ترى فيه اللجنة الإجراءات التي تضعها للحفاظ والاطمئنان على السائحين الروس، لافتة إلى أن المقاصد السياحية المصرية تستقبل سائحين منذ عام من كافة مختلف دول العالم.

وتابعت شلبي: "لدينا ثقة شديدة في الإجراءات المطبقة على مدى العام، وبالتالي تمت تجربتها في كافة المنشآت السياحية والمطارات والأماكن الأثرية".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، مرسوماً برفع حظر الرحلات الجوية للطيران العارض إلى المنتجعات المصرية.

جدير بالذكر، أن حركة الطيران بين مصر وروسيا، توقفت بالكامل في 2015، بعد سقوط طائرة الركاب "ايرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية، خلال رحلتها الجوية رقم "9268" من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

غادة شلبي وزير السياحة والآثار الرحلات الروسية فنادق شرم الشيخ فلاديمير بوتين المنتجعات السياحية المصرية

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