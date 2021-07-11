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لأول مرة.. أحمال التغذية الكهربية تتخطى 32 ألف ميجاوات اليوم

11:14 م الأحد 11 يوليه 2021
لأول مرة.. أحمال التغذية الكهربية تتخطى 32 ألف ميجاوات اليوم

برج كهرباء - ارشيفية

كتب - محمد صلاح:

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تخطى أحمال التغذية الكهربية اليوم الأحد الموافق 11/7/2021 خلال الذروة 32 ألف ميجاوات وذلك للمرة الأولى هذا الصيف، حيث بلغت الذروة : 32100ميجاوات، وكان المتاح: 45900 ميجاوات فى حين بلغ الإحتياطي حوالى: 13450 ميجاوات.

وذكر بيان صادر عن الوزراة مساء اليوم، أن هذا الارتفاع يأتي مع استقرار كبير فى التغذية الكهربية بما يمثل مردودا إيجابيا لما تم من تطوير في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية بدعم كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات ومازال العمل مستمرا لتلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربية .

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