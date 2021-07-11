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وزير السياحة: مشاورات مع روسيا لتحديد موعد استئناف الرحلات

10:16 م الأحد 11 يوليه 2021
وزير السياحة: مشاورات مع روسيا لتحديد موعد استئناف الرحلات

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

كتب يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن إجراء مشاورات مع الحكومة الروسية لتحديد موعد استئناف الرحلات السياحية المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية.

جاء ذلك عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدر مؤخراً بشأن رفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وقال العناني في بيان اليوم، :"الآن هناك جانب تنسيقي بين الحكومتين لتحديد موعد استئناف السياحة إلى المقاصد السياحية".

وشدد العناني، على أن السوق السياحية الروسية تعد سوقا رئيسية بالنسبة لمصر وكانت تتصدر الأسواق المصدرة للسياحة إلى هذا البلد على مدى سنوات.

جدير بالذكر، أن الحظر الروسي على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية رقم 7K-9268 من طراز "إيرباص إيه 320" فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015 ما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها، وذلك نتيجة تفجير عبوة نسفة داخلها.

خالد العناني وزير السياحة والآثار الحكومة الروسية الرحلات السياحية المنتجعات المصرية

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