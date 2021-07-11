ركن الطفل يخطف الأضواء بمعرض الكتاب.. ويشهد إقبالاً جماهيرياً على إصداراته

القاهرة - مصراوي:

احتل ركن الأطفال بمعرض الكتاب مرتبة الصدارة بين الأجنحة الأكثر اهتماماً وإقبالاً من رواد معرض الكتاب خاصة من الأسر المصرية التي حرصت على اصطحاب أطفالها باليوم الحادي عشر لمعرض الكتاب للاستزاده من محتويات الجناح المتخصصة.

وصرح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن ركن الأطفال بمعرض الكتاب يمثل أحد أهم الخدمات الثقافية التي تتيحها وزارة الثقافة للأسر المصرية بهدف إكساب النشء العديد من المهارات السلوكية والمعرفية من خلال الكتب والأدوات والوسائل التعليمية والتربوية المتطورة التي يتيحها الجناح للأطفال.

وأعرب الحاج علي، عن سعادته بكم الإقبال الجماهيري المبهر الذي حظيت به محتويات ركن الأطفال بالمعرض هذا العام والذي يعكس زيادة الاهتمام والوعي لدى الأسرة المصرية بقيمة تلقي المعرفة واكساب النشء المهارات اللازمة لتنمية مداركهم.

يضم الجناح، العديد من دور النشر والمكتبات التي تقدم للأطفال مجموعة متنوعة من روايات الأطفال والمواد التعليمية المطعمة بالرسومات المبهجة والجاذبة للطفل والتي تساهم في تنمية مهاراته بالإضافة إلى تقديم العديد من أساليب التعلم التي تساعده على المزيد من الابداع والابتكار، وأهم مايميز الجناح وساهم في جعله جاذباً لرواده بالإضافة لمحتواه الثقافي والفني يكمن في، التخفيضات الهائلة التي حرصت دور النشر على تفعيلها بالجناح استهدافا لمزيد من الترويج لإصداراتها، كما حرصت بعض الأسر على تنظيم ورش رسم وتلوين مصغرة لأطفالها داخل الجناح.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه بعنوان "في القراءة حياة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهاً بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.