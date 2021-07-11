"صحة النواب" تناقش إدراج "كرونز" بقائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة

القاهرة - أ ش أ:

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة للأمراض المناعية، وذلك للحد من معاناة المرضى بالأمراض المناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بشأن إدراج الأمراض المناعية، وخاصة مرض "كرونز" في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، خلال استعراضه طلب الإحاطة، "إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من أمراض المعدة والقولون بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، خاصة الالتهابات المعوية المزمنة (مرض الكرونز) والتهاب القولون التقرحي، والذي ينتج عن خلل مناعي.

وأضاف أن هذين المرضين من الأمراض المناعية، ويندرجان تحت عائلة واحدة، وهي الالتهابات المعوية المزمنة، وقد يزيد احتمال حدوثها في العائلة الواحدة ككل الأمراض المناعية، كما إنها لا تورث من الآباء إلى الأبناء، ولكن تزيد احتمالات حدوثها لأي فرد من العائلة، إذ يولد المريض ولديه الاستعداد الوراثي لاحتمال حدوث هذا المرض، وقد يظهر المرض في أي سن لكن تزيد فرص حدوثه في سن المراهقة وسن الأربعين.

وطالب أبو العلا، وزيرة الصحة بإدراج تلك الأمراض المستحدثة التي تصيب كثير من المواطنين حاليا في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب "إن ذلك المرض وغيره من الأمراض المناعية، يمثل مأساة حقيقية في كل البيوت"، مطالبا بسرعة التعامل معها، وإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة لهذه الأمراض المناعية للحد من معاناة المرضى.

وفي هذا الصدد، عقبت ممثلة الهيئة العامة للتأمين الصحي قائلة "إن ذلك المرض يأتي نتيجة خلل مناعي، ويمثل أزمة كبيرة بالفعل، وهيئة التأمين الصحي خصصت بالفعل خمس لجان حتى الآن بعدد من المحافظات، منها أسيوط والإسكندرية والدقهلية، تقوم بمناظرة الحالات وتشخيصها وإجراء الفحوصات وتقديم العلاج لها من خلال اللجنة العليا للدواء بالهيئة العامة للتأمين الصحي".