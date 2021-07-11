وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج يسلمان 60 عقد عمل لذوي الهمم

سوهاج - أ ش أ:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ سوهاج طارق الفقي 60 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفرتها لهم مديرية القوى العاملة في سوهاج من خلال مكاتب التشغيل بالقطاع الخاص والاستثماري.

واطمأن سعفان - خلال جولته اليوم الأحد في سوهاج - على أن هذه العقود مستوفية للإجراءات القانونية وتضمن لهم حقوقهم وأنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر في التأمينات الاجتماعية، مكلفا مدير المديرية بمتابعتهم بعد التشغيل وضرورة استيفاء كافة المنشآت لقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وقال سعفان، إن هذه العقود تأتي في إطار اهتمام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بهذه الفئة، مؤكدا أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأشار إلى أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، وخاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزًا كبيرًا ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت الوزارة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد لتقديم العناية والرعاية اللازمة لذوي القدرات الخاصة.

ووعد الوزير ببذل مزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لبنة صالحة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة.

ومن جهته.. قال مدير المديرية الدكتور هشام أحمد أبوزيد، إن المديرية استطاعت خلال العام الحالي تشغيل 5913 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم 278 من ذوي الهمم والعزيمة، لافتا إلى أن المديرية تقوم بالتفتيش على كافة المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر طبقا للقانون لاستيفاء نسبة الـ 5% والتأكد من خفض ساعات العمل لذوي الهمم طبقا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.