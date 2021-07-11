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إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين للمفوضين

03:31 م الأحد 11 يوليه 2021
إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين للمفوضين

نقابة الصحفيين

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى .

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم ٤٣٩٥٥ لسنة ٧٥، وطالبت ببطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي انعقدت يوم ٢٢ أبريل الماضي.

وطالبت الدعوى بإعادة الدعوة لجمعية عمومية وعقد انتخابات جديدة.

نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة

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