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دون زيادة في هذه الحالة.. الصحفيين: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا قبل إجازة عيد الأضحى

03:18 م الأحد 11 يوليه 2021
دون زيادة في هذه الحالة.. الصحفيين: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا قبل إجازة عيد الأضحى

حسين الزناتي

كتب- مينا غالي:

أعلن حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين أن بدل التدريب والتكنولوجيا سيتم صرفه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الزناتي، في تصريح اليوم الأحد، إنه في حالة عدم قيام المالية بإرسال البدل قبل العيد ستقوم النقابة بصرفه في إطار ما تقدمه من خدمات للأعضاء.

وأضاف أنه في حالة صرف البدل من النقابة سيكون دون زيادة، انتظاراً لما ستقوم المالية بإرساله، وفي هذه الحالة سيتم صرف فارق الزيادة لاحقاً.​

حسين الزناتي نقابة الصحفيين صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عيد الأضحى

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