برلمانية: مواجهة التحرش جزء لا يتجزأ من توفير حياة آمنة للمرأة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سحر طعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن مواجهة التحرش الذي تتعرض إليه المرأة قضية مهمة جدًّا في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى شعورها بالحزن حينما تشاهد المنشورات الخارجية عن وجود حالات تحرش بمصر، والتي تتنافى مع طبيعة مصر وشعبها.

وتقدمت سحر طلعت مصطفى، بالشكر إلى المهندس أشرف رشاد وحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع القانون؛ لتعرضهم إلى تلك الظاهرة وإعداد مشروع قانون لمواجهتها.

جاء ذلك خلال كلمة النائبة بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والتي تتعلق بتغليظ عقوبة التحرش.

وأشارت مصطفى إلى أهمية تجريم التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير حياة آمنة للمرأة المصرية؛ حيث إن مواجهة حالات التحرش تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتوفير الحياة الآمنة للمرأة.

وأكدت عضو مجلس النواب أهمية متابعة تطبيق القانون، وكذلك الحث على وجود وسائل مساعدة مثل الإعلام والتعليم، وغيرها من المجالات التي تساعد على تطبيق مشروع القانون بشكل جيد، وكذلك التوعية بخطورة الظاهرة.​