مصدر بالأزهر يكشف وجود خطأ في امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الأدبي بالثانوية

كتب- محمود مصطفى:

أنهى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، قبل قليل، امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، الذي عقد، اليوم الأحد، بنظام "البوكليت" وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وكشف مصدر بغرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية بمكتب وكيل الأزهر، عن وجود خطأ بسيط في أحد الأسئلة الاختيارية بامتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الأدبي، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ لا يؤثر على الامتحان.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الأحد، إنه وردت نقطة مكررة في إجابات أحد أسئلة الاختيار من متعدد في امتحان اللغة الأجنبية؛ إذ أتاح واضع الامتحان للطلاب الاختيار من بين أربع نقاط، منها واحدة مكررة عن طريق الخطأ، وبالتالي أصبح هناك 3 اختيارات فقط أمام الطلاب بدلًا من أربعة.

وأشار المصدر إلى أنه لم ترد أي شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الأدبي، وجاءت جميع الأسئلة مناسبة للوقت، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الشهادة الثانوية مؤمنة تمامًا، ضد أي تسريب، وتم وضع خطة محكمة تضمن وصول الأسئلة إلى اللجان، تحت إشراف فريق كامل من اللجان المعنية بالتأمين.

وكشف مصدر مطلع عن أن الأزهر الشريف اتخذ نهجًا جديدًا خلال العام الجاري في امتحانات الشهادة الثانوية، يضمن وصول الأسئلة من مراكز التوزيع إلى اللجان عبر وضعها في مظاريف محكمة الغلق، يتم فتحها بمعرفة رؤساء اللجان فقط.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الخطة التي تم وضعها تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، نجحت حتى الآن في منع تسريب أية مادة، بعد أن أدى طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات في 14 مادة "الفقه بمذاهبه الأربعة للعلمي والأدبي، والنحو والقرآن والبلاغة والديناميكا واللغة الأجنبية الأولى والإنشاء"،منذ بدايتها السبت الماضي وحتى الآن.

وأوضح المصدر أن الأزهر الشريف يوفر قوافل متنقلة لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية بجميع المحافظات، والتأكد من أن الخطة يتم تنفيذها على الوجه الأكمل؛ ضمانًا لانتظام الامتحانات، والحرص على توفير مبدأ تكافؤ الفرص، وأن يحصل كل طالب على حقه.

وأشار المصدر إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية تحظى بمتابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي وجه بتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعامل مع الطلاب والطالبات كأبنائنا وبث الطمأنينة في نفوسهم وحثهم على المذاكرة والاجتهاد والبعد عن الأمور التي تصرف الانتباه؛ خصوصًا في فترة الامتحانات، والتعامل بجدية مع الشهادة الثانوية حتى يصل كل طالب إلى مبتغاه ودخول الكلية التي يتمناها.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا، امتحان مادة الاستاتيكا.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتا بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.​