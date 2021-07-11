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آخر أخبار سد النهضة.. عضو لجنة التفاوض يكشف موعد انتهاء الملء الثاني وحجم التخزين

12:17 م الأحد 11 يوليه 2021
آخر أخبار سد النهضة.. عضو لجنة التفاوض يكشف موعد انتهاء الملء الثاني وحجم التخزين

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، مراقبة حركة السحب والأمطار من خلال أحد البرامج العالمية والبيانات والمؤشرات من الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى منظومة الكمبيوتر المسؤولة عن حساب كمية الأمطار وحركتها منذ سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية حتى وصولها للسد العالي بأسوان.

وقال الظواهري، لمصراوي، الأحد، إن أديس أبابا ستنتهي في 23 يوليو القادم من الملء الثاني لسد النهضة، لافتا إلى استحالة الوصول لـ 13.5 مليار متر مكعب.

وأضاف عضو اللجنة، أن إثيوبيا لديها مشكلات تقنية وأزمات في البناء مما جعل منطقة الممر الأوسط بارتفاع 573 مترا، لافتا إلى أن إثيوبيا ستخزن 5 مليارات متر مكعب ليكون إجمالي التخزين 9 مليارات.

وتابع الظواهري: الملء الثاني لن يؤثر على مصر في الوقت الحالي؛ نظراً لتعويض الفارق من السد العالي، لكن الخطر سيكون تراكمي خصوصا في فترات الجفاف.

وأشار الظواهري، إلى أن التحركات في نيويورك تدل على أن النتيجة في صالح مصر والسودان، حتى إذا لم يصدر قرار، مضيفا أنها المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الأمن قضية للمياه، بالإضافة إلى أنها المرة الثانية التي تصل فيها إثيوبيا لمجلس الأمن.

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