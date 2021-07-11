توفير سكن وحوافز 300%.. الأوقاف تفتح باب الانتقالات للأئمة الراغبين في العمل بجنوب سيناء

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب النقل للأئمة على مستوى الجمهورية الراغبين في العمل بالمناطق البدوية بمديرية جنوب سيناء.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن عمل الأئمة بجنوب سيناء بالحوافز التالية:

1- صرف الحافز الإضافي المقرر للعاملين بمحافظة جنوب سيناء 300% .

2- توفير سكن للإمام بالمسجد الذي سيعمل به.

ودعت وزارة الأوقاف، الراغبين في التقدم ملء الاستمارة خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، على موقع أوقاف أون لاين.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث التعاون في الأعمال المشتركة بالمحافظة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن وزير الأوقاف بحث مع محافظ جنوب سيناء ما يلي:

1- الإعداد لافتتاح مسجد الروضة كواحد من أهم مساجد مدينة الطور على مساحة 1800م بخلاف اللاند سكيب، خلال احتفالات الدولة المصرية بانتصار أكتوبر المجيد، العام الجاري.

2- إنشاء مسجد جامع بمدينة نويبع وفرش مسجد الروضة بمدينة الطور.

3- فتح باب النقل للأئمة الراغبين للعمل بمحافظة جنوب سيناء بالحوافز الإضافية المقررة للعاملين بجنوب سيناء 300%، مع توفير سكن للإمام، وذلك لدعم العمل بالمناطق البدوية بالمحافظة.

من جانبه وجه الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على اهتمامه بكل ما يتصل بشئون الأئمة والمساجد بالمحافظة، ودعمه الشديد لمشروع صكوك الأضاحي.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بمشروع صكوك الأضاحي وآلية عمله وتنظيمه، واصفًا إياه بأنه عمل اجتماعي رائد.