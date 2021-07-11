لفض المديونيات.. وزيرا الإسكان والمالية يناقشان موضوعات الوزارتَين المشتركة

كتب- محمد عبد الناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعاً، اليوم الأحد، لمناقشة الموضوعات المشتركة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، ووزارة المالية، في مجالات مختلفة؛ منها الضرائب والدعم النقدي، وإيجاد سبل لفض التشابكات المالية والمديونيات بين الجهات الحكومية، وسدادها عن طريق وزارة المالية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين.

وأشار الجزار إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات، لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، موضحاً أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة المخصصات المالية اللازم توافرها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وذلك في إطار بدء استلام أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد.

واتفق الوزيران على اجتماع المسؤولين التنفيذيين من قِبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة المالية؛ لمناقشة الموضوعات تفصيليًّا، وتقديم تقرير عنها، وأنسب الإجراءات لتحقيق التفاهم بين جميع الجهات.