الإسكان: تنفيذ أعمال الطرق بمشروعي سكن لكل المصريين ودار مصر بالعاشر من رمضان

123 ألف زائر باليوم العاشر لمعرض الكتاب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بطرق المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل) بمنطقة حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، ويحتوي على 11380 وحدة سكنية بإجمالي 569 عمارة.

وأضاف الجزار، في بيان، الأحد، أنه جارٍ أيضا تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية شرق المال والأعمال بالمدينة، موضحا أن الوحدات السكنية بالمشروع بمساحات تتراوح من 100 م2 لـ 150 م2 ويتم تسليم كافة الوحدات لمستحقيها كاملة التشطيب، وكذا أعمال تنسيق الموقع.

وشدد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق لربط المجاورات السكنية وتيسير حركة المواطنين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذا مشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وطبقاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بالمواقع.