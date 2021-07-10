وزراء وفنانون والخطيب وآل مبارك في عزاء جيهان السادات (50 صورة)

تصوير - هاني رجب:

حرص عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، على حضور عزاء الراحلة جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات، والذي أقيم مساء السبت، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان في مقدمة الحضور، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس للأمن القومي، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

كما شارك في العزاء: اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الفنانة يسرا، علاء وجمال مبارك، ووفد من وزارة الداخلية، والفنان يحيي الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، وزوجته الدكتورة لميس جابر، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والكاتب الصحفي أسامة هيكل وزير الإعلام السابق.

كانت السيدة جيهان السادات قد توفيت بالأمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما. ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم جنازة الراحلة في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول، لتصبح أول سيدة مصرية يقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.