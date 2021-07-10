بالصور.. يحيي الفخراني وشخصيات عامة في عزاء جيهان السادات

تصوير - هاني رجب:

حرص الفنان يحيي الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، وزوجته الدكتورة لميس جابر، على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، مساء السبت.

كما حرص العديد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة على حضور العزاء، من بينهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

كانت السيدة جيهان السادات قد توفيت بالأمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما. ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي جنازة الراحلة في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول، لتصبح أول سيدة مصرية يقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.