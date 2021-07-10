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السفير الفلسطيني في عزاء جيهان السادات نيابة عن "أبو مازن"

08:52 م السبت 10 يوليه 2021
السفير الفلسطيني في عزاء جيهان السادات نيابة عن "أبو مازن"

السفير الفلسطيني في عزاء جيهان السادات

القاهرة - مصراوي:

نقل سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، تعازي الرئيس محمود عباس "أبومازن"، إلى أسرة الرئيس الراحل أنور السادات لوفاة السيدة جيهان السادات.

وأعرب اللوح خلال تقديمه واجب العزاء على رأس وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لأسرة الفقيدة عن خالص التعازي القلبية، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وكان محمود عباس قد بعث برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي لوفاة جيهان السادات، ثمن فيها دور السيدة الراحلة في دعم زوجها في بطولاته بالحرب والسلام، ومساندته في قيادته لتحقيق النصر المجيد في حرب أكتوبر عام 1973.​

فلسطين محمود عباس جيهان السادات دياب اللوح السيسي

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