بالصور.. الخطيب في عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

تصوير - هاني رجب:

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، مساء السبت.

وحرص العديد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة على حضور العزاء، على رأسهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس للأمن القومي، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجمال وعلاء مبارك.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب نعى جيهان السادات، قائلا إنها قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.

كما تقدم مجلس إدارة الأهلي بخالص العزاء لجمال السادات والأسرة الكريمة، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته.

كانت السيدة جيهان السادات قد توفيت بالأمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما. ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي جنازة الراحلة في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول، لتصبح أول سيدة مصرية يقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.