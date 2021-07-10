Masrawy logo white

بالصور.. عمرو موسى وأبوالعينين يقدمان واجب العزاء لأسرة جيهان السادات

08:10 م السبت 10 يوليه 2021
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة

تصوير - هاني رجب:

حرص عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، مساء السبت.

كما شارك في العزاء، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إضافة لعدد من الوزراء والشخصيات العامة من بينهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس للأمن القومي، وجمال وعلاء مبارك.

كان عمرو موسى، نعى جيهان السادات، قائلا إنها كانت عنوانًا مضيئًا على مستوى العالم للمرأة في مصر، ووقفت إلى جانب زوجها الرئيس تشد أزره وتدعم مسيرته وتهتم بحقوق المرأة المصرية في عهده.

كانت السيدة جيهان السادات قد توفيت بالأمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما. ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي جنازة الراحلة في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول، لتصبح أول سيدة مصرية يقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

عمرو موسى محمد أبو العينين عزاء جيهان السادات جيهان السادات

الخبر التالى:

بالصور.. الخطيب في عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بيان من دار الإفتاء حول رؤية هلال ذي الحجة.. وموعد عيد الأضحى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا