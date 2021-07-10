بالصور.. وزير التموين وجمال مبارك في مقدمة حضور عزاء جيهان السادات

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة على حضور عزاء الراحلة جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات، والذي يقام مساء السبت، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كان في مقدمة الحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، وجمال مبارك.

وتوفيت السيدة جيهان السادات أمس عن عمر ناهز الـ88 عاما. ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة التي مثلت علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعادت لها العزة والكرامة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم جنازة الراحلة في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول، لتصبح أول سيدة مصرية تقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.