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بدء عزاء جيهان السادات بمسجد المشير بحضور وزراء وشخصيات عامة

07:12 م السبت 10 يوليه 2021
بدء عزاء جيهان السادات بمسجد المشير بحضور وزراء وشخصيات عامة

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لجيهان السادا

القاهرة - مصراوي:

بدأ قبل قليل، عزاء السيدة الراحلة جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات، بعد صلاة المغرب اليوم السبت، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص العديد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة على حضور العزاء.

كانت السيدة جيهان السادات قد توفيت بالأمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما. ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم جنازة الراحلة في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول، لتصبح أول سيدة مصرية يقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

جيهان السادات محمد أنور السادات مسجد المشير طنطاوي عزاء جيهان السادات

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