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رئيس تونس يشكر السيسي على مساندة بلاده في أزمة كورونا

06:44 م السبت 10 يوليه 2021
رئيس تونس يشكر السيسي على مساندة بلاده في أزمة كورونا

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد

القاهرة - مصراوي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، اليوم، فإن الرئيس التونسي وجه خالص الشكر للرئيس السيسي على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية لدعم جهود تونس في التصدي لجائحة كورونا.

ومع إعلان السلطات التونسية انهيار المنظومة الصحية في البلاد، أعلنت مصر إرسال 31 طنًا و566 كيلو من المساعدات الطبية إلى دولة تونس، لدعم القطاع الصحي في تونس، خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ووصلت شحنة المساعدات إلى تونس على متن طائرتين عسكريتين بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، محملة بشحنة من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية.

وشددت وزارة الصحة المصرية على استمرار الجسر الجوي بين دولتي مصر وتونس، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من مصر إلى تونس لتلبية أي احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قيس سعيد السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي فيروس كورونا تونس

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