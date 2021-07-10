القوى العاملة: غلق 16 منشأة وتحرير 82 محضرا بدمياط

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 422 شابًّا، منهم 5 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.



جاء ذلك، حسب بيان اليوم السبت، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلين بها 1289 شابًّا، كما تم استخراج 580 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 50 فرصة عمل.



وقال سعفان إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 200 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً، وبحث 6 شكاوى، وتم عقد 6 ندوات توعية وخدمات عمالية، بشركة شبانة بدمياط الجديدة وجمعية بشاير الخير بكفر سعد، وجمعية رجال الأعمال بفارسكور، وشركة سيسكو ترانس بدمياط الجديدة.



وقالت منى الأطروش مدير المديرية، في تقريرها للوزير، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضي بالتفتيش على 182 منشأة، وإعادة التفتيش على 149 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 82 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 16 مذكرة غلق إداري، وعمل 10 ندوات توعية، فضلاً عن تلقي 24 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منها مستوفاة، و21 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.



وأضافت الأطروش: أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًّا واجتماعيًّا، فقامت المديرية بصرف منح بلغت 14 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ3 عمال من المسجلين بالمنظومة بواقع 2 منحة مولود، ومنحة وفاة عامل، وتم تسليم 300 بوليصة تأمين على الحياة لصيادين من أبناء المحافظة، و320 بوليصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة.



وتابعت مدير المديرية: في مجال التدريب المهني، نفذت المديرية 4 دورات تدريبية على مهن (التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وكهرباء الإلكترونيات)؛ استفاد منها 39 متدربًا بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة، ويتم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.



ونوهت الأطروش بأنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تابعت المديرية التفتيش على 361 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.​