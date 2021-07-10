الثلاثاء.. حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- مصراوي:

يقام حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل 13 يوليو الحالي، بأحد قاعات المعرض.

وكانت وزارة الثقافة قد اتخذت عدة قرارات من شأنها تشجيع الجمهور على ارتياد المعرض، منها زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لتصل إلى 140 ألف زائر يوميا بما يمثل 70‎%‎ من السعة الفعلية للقاعات بدلا من 100 ألف زائر وذلك دعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم، وبناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مكافحة كورونا.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، و12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وتشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض.

كما وفرت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات خطوط أتوبيس من وإلى مقر المعرض للتيسير على الزائرين.

وفيما يتصل بالبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض فقد تحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في 7 مسارات رئيسية هي: أنشطة وعروض الطفل، الثقافة التشكيلية، القضايا الثقافية الراهنة، الأقلام الإبداعية، الشعر والشعراء، اللقاءات الفكرية، السينما والعروض المسرحية.​