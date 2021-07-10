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اختفاء القمر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

03:33 م السبت 10 يوليه 2021
اختفاء القمر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

اختفاء القمر

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي، مساء اليوم السبت الموافق 10 يوليو.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في القمر الجديد (محاق يوليو)، حيث يشهد هذا اليوم، شروق القمر وغروبه مع الشمس في نفس الوقت تقريبا، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل (اختفاء القمر).

وأضاف تادرس، أن هذا هو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وأشار رئيس قسم الفلك الأسبق، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر يوليو الحالي، 10 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 3 يوليو، باقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 يوليو باقتران المريخ ونجم قلب الأسد.

اختفاء القمر ظاهرة فلكية أشرف تادرس المعهد القومي للبحوث الفلكية

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