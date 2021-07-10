بـ"ورود وشيكولاتة".. رحلة ندى من بنها لدعم صديقتها في الثانوية العامة

كتابة وتصوير- شروق غنيم:

قبل عام تعرفت ندى وجيه على جميلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صارا صديقتان ولكن افتراضيًا طوال تلك المُدة، تمنّت الفتاتان أن يلتقيان رغم بُعد المسافة بينهما، إذ تقطن الأولى في بنها والثانية في الهرم، لكن ندى أعّدت مفاجأة لرفيقتها، في أول أيامها بامتحانات الثانوية العامة.

صباح اليوم السبت، بدأت ندى وجيه رحلتها من بنها إلى مدرسة صديقتها، تحمل في يديها ورود وشيكولاتة من أجل منحهما لها "حسيت إن ده هيبسطها وهيهون عليها فكرة توتر الامتحان".

وبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، حيث أدى قبل قليل -قرابة 393 ألف طالب وطالبة بالشعبة العلمية- امتحان مادة اللغة العربية.

ويجيب الطلاب عن أسئلة الامتحان بنظام "البابل شيت" فقط، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحان جميعها اختيار من متعدد، كما أن مادة اللغة العربية مخصص لها 410 درجات، موضحة أن إجابة الطالب فى البابل شيت ستكون اختيار الإجابة الصحيحة الدالة على السؤال.

تدرس ندى في الفرقة الثالثة في كلية علاج طبيعي، تمتن لمعرفتها بصديقتها جميلة حتى وإن كان من وراء شاشة "اعتبرتني أختها لأنها وحيدة". تقول الشابة لمصراوي، لذا حاولت أول لقاء لهما يكون خلال امتحانات الثانوية العامة "لأني عارفة التوتر بيبقى عامل إزاي، عايشت ده مع أخواتي"، تضحك إذ تذكر أنها لم تفعل المثل معهما بمنحهما هدايا.

في رحلة ممتدة لأكثر من ساعة ونصف، عبر التنقل بمواصلات مختلفة من ضمنها مترو الأنفاق. داخل المكان بدأت تسأل ندى عن أي أخبار عن الثانوية العامة نظرًا لانغلاق هاتفها، وما إن سردت قصتها تفاجئ المتواجدين بالعربة بشجاعتها، انهالت عبارات المديح لها "أنتِ صاحبة جدعة وإن شاء الله صاحبتك هتفرح".

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

على أبواب إحدى مدارس المريوطية بمحافظة الجيزة، التقت الصديقتان، فرحة غمرت قلب جميلة ما إن وجدت ندى في انتظارها، بينما في يديها باقة ورد حمراء اللون وأنواع مختلفة من الشيكولاتة، زادت السعادة حينما أخبرتها بأنها أدّت بشكل جيد خلال الامتحان، وبأنها لأول مرة ينتظرها أحدًا لدعمها خلال تجربة الثانوية العامة.

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