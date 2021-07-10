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تعرف على موعد ومكان عزاء الراحلة جيهان السادات

02:55 م السبت 10 يوليه 2021
تعرف على موعد ومكان عزاء الراحلة جيهان السادات

السيدة جيهان السادات

كتب- مصراوي:

أعلنت أسرة الرئيس محمد أنور السادات، موعد ومكان عزاء جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق، بعد صلاة مغرب اليوم السبت، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة.

كانت السيدة جيهان السادات قد توفيت بالأمس عن عمر ناهز الـ 88 عاما، ونعت الرئاسة المصرية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي جنازة الراحلة في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول، لتصبح أول سيدة مصرية يقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

هذا وشارك العديد من المسؤولين والشخصيات العامة ومؤسسات الدولة في تقديم العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من أبرزهم الأزهر الشريف والكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية والمجلس القومي للمرأة.

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