مسئولو الوزارة يتابعون سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق والطرق بمدينة السادات

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والإسكان بمدينة السادات، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد محطة المعالجة الميكانيكية التي تعمل بنظام التهوية المطولة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف م3/يوم " معالجة ثنائية وثلاثية" بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه، حيث تفقدوا جميع مراحل التشغيل الخاصة بالمحطة مروراً بمرحلة الحمأة، مع أخذ عينات من المياه المعالجة، وأثنوا على أعمال التشغيل والمحطة ككل.

من جانبه أوضح المهندس علاء منيع، أنه يتم استخدام المياه المعالجة ثنائيا لري الغابات الشجرية بمساحة 3000 فدان بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة ثلاثيا لري 310 أفدنة من المسطحات الخضراء لـ 36 منطقة سكنية.

واستكمل مسئولو الوزارة، جولتهم بتفقد أعمال تنفيذ 1740 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين - لمحدودي الدخل" بحي الفردوس، ووجهوا الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ مباني الخدمات بالحي (المول التجاري - المدرسة - وغيرهما)، والانتهاء من أعمال اللاند سكيب لـ 16 عمارة تضم 576 وحدة سكنية، نموذج غرفتين وصالة، في أسرع وقت ممكن.

وشملت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة طريق خط 900 مم، الرابط بين مناطق الأحياء الجديدة مروراً بالمدينة الغذائية للقوات المسحلة والطريق الإقليمي بطول 13 كم.

وأكد منيع، على أهمية طريق خط 900 مم، في تحقيق سهولة الحركة المرورية والربط المباشر للمنطقة بالأحياء الجديدة والمدينة الغذائية بالطريق الإقليمي.​