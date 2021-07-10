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اليوم.. مطار القاهرة يشهد وصول ومغادرة 320 رحلة لنقل 43 ألف راكب

01:49 م السبت 10 يوليه 2021
اليوم.. مطار القاهرة يشهد وصول ومغادرة 320 رحلة لنقل 43 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد، اليوم السبت، سفر ووصول 43 ألف راكب، على متن 320 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر، أن صالات المطار ستشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 160 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 25 ألف راكب، ومغادرة 160 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 18 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية؛ لمواجهة فيروس كورونا، خصوصًا على الركاب القادمين من الدول التي ظهرت بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد؛ حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فور وصولهم إلى المطار.

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