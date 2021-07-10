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الدمج والتمثيل النيابي.. تفاصيل مقترح داخل مجلس الشيوخ لتعديل قانون الأحزاب

01:47 م السبت 10 يوليه 2021
الدمج والتمثيل النيابي.. تفاصيل مقترح داخل مجلس الشيوخ لتعديل قانون الأحزاب

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، تقدمه بمقترح للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية؛ للسماح بدمـج الأحزاب.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، خلال بيان له اليوم السبت، تعديل قانون الأحزاب بحيث ينص على أن الأحزاب التي لم تحصل على تمثيل نيابي في مجلسَي النواب والشيوخ، خمسة أعضاء على الأقل، عليها أن تندمج في أي من الأحزاب الحائزة على النسبة القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

وقال الهضيبي، في مذكرة تقدم بها إلى رئيس مجلس الشيوخ، إن رئيس الجمهورية أعلن أنه يتوق لبناء سياسي حقيقي، قادر على بناء الكوادر السياسية وإنتاج القيادات الطبيعية وإمداد مؤسسات الدولة بوجوه شابه وشخصيات مؤهلة للعمل النيابي والشعبي والتنفيذي والسياسي، وأهمية دور الأحزاب السياسية في تلك المرحلة، وأنه يتمنى أن تكون هناك عدة أحزاب قوية مؤثرة في الشارع والحياة السياسية من حيث العدد فقط.

وأضاف النائب: الأحزاب تجاوزت الـ 100 حزب، ورغم ذلك لا يمثل منها سوى 13% تحت قبة البرلمان، وغابت الأحزاب عن ممارسة دورها في الحياة السياسية؛ لدرجة أن أحدًا لا يعرف مصير الغالبية العظمى منها، فهناك تعددية ولكنها تعددية عددية، وشكلية وليست مفعلة على الأرض.

واستطرد الهضيبي: الخطوة الأولى لإصلاح الحياة الحزبية تتمثل في تعديل قانون الأحزاب؛ لأن القانون الحالي لا يسمح باندماجات، ومن هنا طالبت رئيس مجلس الشيوخ تبني دعوات لرؤساء الأحزاب والمتخصصين في الدراسات السياسية والاجتماعية؛ لنحاول وضع تصور يقوي من الحياة السياسية في مصر وكيف نقترح التعديلات التي من الممكن أن تتم في قانون الأحزاب؛ ليس فقط من أجل الاندماجات، ولكن لبحث وضع الأحزاب التي عليها خلافات ومشكلات بجمعياتها العمومية.

وحول نص التعديل المقترح المقدم إلى رئيس مجلس الشيوخ:

المادة قبل التعديل:

"قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال".

التعديل المقترح:

"يجب على الأحزاب التي لم تحصل على تمثيل نيابي في مجلسَي النواب والشيوخ، خمسة أعضاء على الأقل، الاندماج في أي من الأحزاب الحائزة على النسبة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون".

مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي تعديل قانون الأحزاب قانون الأحزاب مجلس النواب

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