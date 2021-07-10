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جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.. مواعيد باقي مواد العلمي بعد اختبار العربي

01:41 م السبت 10 يوليه 2021
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.. مواعيد باقي مواد العلمي بعد اختبار العربي

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

انطلقت اليوم السبت 10 يوليو، امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية بمادة اللغة العربية، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وتععد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مثالية.

وتتيح الوزارة، لطلاب الثانوية العامة، إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغ فيها.

وأكدت الوزارة، على أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.

وينشر مصراوي جدول امتحانات الثانوية العامة، لطلاب الشعبة العلمية، على النحو التالي:​

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