Masrawy logo white

أول تحرك برلماني بعد تداول امتحان العربي للثانوية العامة

01:39 م السبت 10 يوليه 2021
أول تحرك برلماني بعد تداول امتحان العربي للثانوية العامة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

انتقدت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفةً تلك الواقعة بالفشل الذريع لوزارة التربية والتعليم.

وقالت سلامة، في تصريحات أدلت بها اليوم السبت، إنها فوجئت بإرسال الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به على الواتس آب الخاص بها، مؤكدة أن لجنة التعليم ستستدعي القائمين على منظومة الامتحانات؛ للتعرف منهم على أسباب تداول امتحان اللغة العربية.

ووجهت النائبة عددًا من التساؤلات إلى وزارة التربية والتعليم، قائلةً: أين وعود الوزارة بأن الامتحانات مؤمنة جيدًا؟ وأين المليارات التي تم إنفاقها على تأمين الامتحانات؟ وأين الكاميرات وغيرها من عوامل مواجهة الغش؟ وتابعت: ما حدث من تسريب للامتحان هو إهدار للمال العام.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن تسريب الامتحانات يقضي على تكافؤ الفرص ويؤثر سلبيًّا على نفسية الطلاب، مؤكدة أن أولياء الأمور أُصيبوا بخيبة أمل كبيرة؛ بسبب تسريب الامتحانات، مطالبةً وزارة التربية والتعليم بسرعة الكشف عن أسباب تداول الامتحان.

​لمتابعة كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة 2021 (اضغط هنا)

الثانوية العامة 2021 مجلس النواب امتحان العربي للثانوية العامة وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة

الخبر التالى:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.. مواعيد باقي مواد العلمي بعد اختبار العربي

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:سحب الجهاز وتحرير محضر.. تحذير عاجل من التعليم لأي طالب يحمل تابلت مخترق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا